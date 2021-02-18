В Финляндии обнаружен неизвестный штамм коронавируса

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Финляндии обнаружен новый штамм коронавируса - Fin-796H, сообщает Deutsche Welle.

Новый штамм обнаружили специалисты лаборатории Vita Laboratoriot Oy совместно с учеными Института биотехнологии Хельсинкского университета. Мутация коронавируса обнаружена в образцах, взятых на юге страны.

Штамм Fin-796H имеет черты и британского, и южноафриканского вариантов коронавируса, а мутации в этом варианте затрудняют обнаружение коронавируса как минимум одним из числа рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения ПЦР-тестов. Тем не менее, по словам финских специалистов, причин для паники нет, поскольку большинством практикуемых тестов этот вариант вируса распознается.-0-