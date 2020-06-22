В Гааге прошли протесты против карантина, около 100 человек задержаны

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гааге прошла массовая демонстрация против карантинных ограничений, введенных в Нидерландах из-за пандемии коронавируса. Как сообщает Euronews, полиция задержала около 100 демонстрантов.

Более тысячи человек собрались 21 июня на улицах Гааги, чтобы выразить недовольство против отказа властей полностью снять ограничительные меры, введенные в стране в начале марта для противодействия распространению коронавируса.

Акция проходила мирно, но затем, по словам представителей полиции, к протестующим присоединились футбольные болельщики, и обстановка стала накаляться. Когда полиция велела людям расходиться, начались стычки. Для разгона собравшихся применялись водометы. Те, кто отказался расходиться, были окружены полицией и задержаны.

За время пандемии, несмотря на карантинные меры, жертвами коронавируса в Нидерландах стали около 6 тыс. человек.-0-