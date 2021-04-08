В Гане удалось спасти 30 дельфинов из 200 выброшенных на берег

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 30 дельфинов были спасены в Гане после того, как они оказались выброшенными по пока неизвестным причинам на берег, сообщает ТАСС, опираясь на заявление власти района Нзема на западе Ганы.

"Дельфины общим числом около 30 были подобраны жителями на пляжах и выпущены в Атлантический океан", - цитирует заявление властей агентство СИНЬХУА.

Всего в текущем месяце в Гане были обнаружены выброшенными на берег 200 дельфинов. Спасти удалось 30. Ранее сообщалось о 120 погибших животных, а также большом количестве мертвой рыбы.

"С минувшей пятницы в различных частях прибрежных вод Ганы происходила массовая гибель дельфинов и рыбы. Мы насчитали 13 различных видов мертвой рыбы", - заявил ганскому новостному порталу Graphic бывший руководитель отдела охраны обитателей моря национальной комиссии по рыболовству Питер Зеда.

По его словам, пока еще не поступили данные лабораторных исследований тканей погибших животных. При этом Зеда указал, что ситуация внушает определенные опасения, так как гибель дельфинов и рыбы произошла в различных прибрежных районах Ганы, а не на одном ограниченном участке. Наиболее значительное количество мертвой рыбы и дельфинов было выброшено на берег в течение двух дней - 2 и 4 апреля.

Между тем исполнительный директор национальной комиссии по рыболовству Майкл Артур-Дадзи сообщил, что на рыбе нет никаких ран или повреждений. "Замеры температуры морской воды показали, что норма для текущего сезона не превышена. Сейчас ученые и специалисты работают над тем, чтобы определить причину произошедшего", - заявил он.

Власти призвали местных жителей не употреблять в пищу мертвую рыбу и не кормить ею животных.

Протяженность береговой линии Ганы, которая расположена в Западной Африке, составляет 550 км. Четвертая часть граждан страны проживает на берегу Атлантического океана.-0-