В Германии автомобиль въехал в толпу прохожих – погиб ребенок

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Автомобиль въехал в прохожих в немецком городе Кемпен (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия), погиб один человек, еще как минимум трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По предварительной информации, автомобиль по неизвестным причинам съехал с дороги на тротуар и въехал в находившихся там людей. Пострадавшие были доставлены в больницу на спасательном вертолете. По информации телеканала RTL, погиб ребенок.

В полиции заявили, что пока нет данных о том, что водитель умышленно направил машину на прохожих.-0-