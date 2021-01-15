В Германии для злостных нарушителей карантина оборудуют специальный центр

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Дрездене планируется оборудовать центр принудительного проживания для злостных нарушителей карантина во время пандемии коронавируса, сообщает Bild.

В центре будут размещать тех, кто неоднократно нарушал правила карантина или же вовсе отказывается их соблюдать.

"Процедура (изолирования) будет проходить поэтапно: срочное извещение, штраф, постановление суда", - сообщили в Министерстве социальных дел.

Пока неизвестно, как будут выглядеть помещения центра и какую плату будут взимать с "постояльцев". Сообщается лишь, что здание будет обнесено забором и находиться под надзором полиции.

Весной 2020 года министр здравоохранения Саксонии Петра Кеппинг предлагала разместить нарушителей карантина в психиатрических больницах. Однако эти планы были отвергнуты правительством.

В Германии, по данным Deutsche Welle, в минувшие сутки подтверждено еще 22 368 заражений коронавирусом и 1113 смертельных исходов. Общее число инфицированных достигло 2 000 958 человек, с момента проникновения вируса в страну скончались 44 994 пациента с COVID-19, а около 1 641 200 выздоровели.-0-