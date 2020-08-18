В Германии начался процесс по делу о педофилии, подозреваемых несколько тысяч

18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне начался судебный процесс по громкому делу о педофилии. 43-летнего мужчину обвиняют в домогательствах к дочери и записи видео. Жена мужчины согласилась дать против него показания, сообщает BBC .

По версии следствия, фотографии и видео домогательств, сделанных обвиняемым, посмотрели десятки тысяч человек - он распространял их через шведский сервис Threema, позволяющий обмениваться зашифрованными сообщениями.

Полное имя мужчины не разглашается, в официальных заявлениях его называют Йорг Л. Заседания суда, на которых будут допрашивать Йорга Л. и его жену, будут закрытыми.

В октябре 2019 года полиция провела рейд в доме мужчины в Бергиш-Гладбах неподалеку от Кельна. Полицейские обнаружили улики, которые позволили им привлечь к делу еще несколько десятков подозреваемых в просмотре детского порно. Сейчас по делу проходят 87 подозреваемых. Это крупнейшее расследование по делу о педофилии в истории послевоенной Германии.

В результате следственных действий 50 детей в возрасте от трех месяцев до 15 лет, ставших жертвами домогательств и жестокого обращения, изъяли из семей. Трое следователей, работавших над делом, взяли больничный, сославшись на причиненную просмотром фото и видео психологическую травму.

Следствие считает, что интернет-группа, где делились детским порно, насчитывала до 30 тыс. участников.

В Германии за последнее время произошло несколько громких скандалов, связанных с делами о педофилии. Так, в июне по обвинению в педофилии были арестованы 11 человек. Дело было возбуждено после того, как в подвале в Мюнстере нашли фотографии и видео с детским порно, предполагаемым жертвам 5, 10 и 12 лет.

В ходе еще одного громкого расследования выяснилось, что несколько мужчин домогались детей в течение 20 лет на территории кемпинга в Люгде. Речь идет о нескольких сотнях случаев домогательств, произошедших между 1998 и 2018 годами. Жертвам на тот момент было от трех до 14 лет.-0-