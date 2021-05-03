В Германии отменили "Октоберфест-2021"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии отменили фестиваль пива "Октоберфест", традиционно проходящий осенью в Мюнхене, в связи c распространением коронавируса, сообщает газета Frankfurter Allgemeine.

Об отмене фестиваля заявил премьер-министр Баварии Маркус Сёдер.

"Октоберфест-2021" должен был пройти с 18 сентября по 3 октября. "Октоберфест" также не проводился и в 2020 году. В предыдущие годы крупнейший в мире фольклорный фестиваль посещало около шести миллионов человек со всего мира. Фестиваль приносил существенную прибыль. Экономическая стоимость "Октоберфеста" в 2019 году составила более 1,23 млрд евро.

"Октоберфест" впервые был проведен в 1810 году по случаю свадьбы будущего баварского короля Людвига I. В XIX веке праздник отменялся дважды в связи с эпидемиями холеры. Фестиваль возобновился в своей традиционной форме в 1949 году. Отмена фестиваля в 2020 году стала первой за последние 70 лет.-0-