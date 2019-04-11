В Германии почтили память узников Бухенвальда

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Памятные мероприятия к 74-й годовщине освобождения бывшего концлагеря Бухенвальд, прошли 11 апреля вблизи германского города Веймар (федеральная земля Тюрингия), сообщила газета Thüringer Allgemeine .

В них приняли участие региональные политики, представители общественных организаций, оставшиеся в живых узники.

В мероприятиях участвовали около 500 человек. Возложили цветы к расположенному там мемориалу, прошла минута молчания. Была открыта памятная доска в память казненного в 1945 году участника антинацистского заговора Дитриха Бенхеффера.

С 1937 по 1945 год в Бухенвальде содержались около 250 тыс. человек со всей Европы, выжили лишь 21 тыс. узников. 11 апреля 1945 года в Бухенвальде началось вооруженное восстание - заключенные обезоружили и захватили в плен охранников. 13 апреля в лагерь вошли американские войска. Ежегодно мемориальный комплекс посещают сотни тысяч человек.

Каждый год 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он был учрежден в память о восстании в Бухенвальде.-0-