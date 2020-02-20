В Германии при стрельбе погибли восемь человек

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь человек погибли, пять пострадали при стрельбе, открытой злоумышленником в Ханау в федеральной земле Гессен в центральной части Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Bild.

По ее информации, неизвестный 19 февраля около 22.00 по местному времени (00.00 белорусское время) открыл стрельбу в двух кальянных, а затем на одной из площадей города. Правоохранители Ханау подтвердили информацию о восьми погибших и пяти тяжело раненных.

Предполагаемый преступник найден мертвым у себя дома, рядом обнаружено еще одно тело. В полиции отметили, что на данный момент нет свидетельств того, что могли быть другие нападавшие. Расследование продолжается.

Мотивы злоумышленника неизвестны.-0-