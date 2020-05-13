В Германии протестуют против "корона-диктатуры"

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская газета Le Temps проанализировала причины митингов, которые состоялись в немецких городах в эти выходные, и пришла к выводу, что карантинные ограничения в ФРГ смогли объединить протестные настроения различных социальных групп. Перевод статьи публикует inopressa.ru.

В прошедшие выходные тысячи человек в Штутгарте, Мюнхене и Берлине протестовали против ограничительных мер, применяемых с 16 марта в ФРГ для сдерживания эпидемии COVID-19. "В толпе были семьи, требующие немедленного открытия детских садов и школ, граждане, ратующие за полный возврат основных свобод, противники вакцинации и люди, выступающие против Меркель, антисемиты, сторонники теории заговора, которые обвиняют миллиардера Билла Гейтса в возникновении пандемии. Здесь также отметились члены крайне левой политической арены и несколько фигур из крайне правой партии "Альтернатива для Германии", - пишет корреспондент Le Temps в Берлине.

"На таких митингах собирается очень разнообразная публика, - подтверждает Дирк Борстель, специалист по крайне правым в Техническом университете Дортмунда. - Там присутствуют граждане, которые чувствуют себя подавленными и ищут ориентиры. Вторая группа состоит из людей, которые получают наслаждение от хаоса и беспорядка, наподобие троллей в интернете. Третья группа представлена людьми близкими к крайне правым или левым, которые пользуются текущим чрезвычайным положением для развития своих теорий заговора. Наконец, там встречаются противники вакцинации и приверженцы эзотерики. Все они оказываются в одном и том же месте в исключительной ситуации, однако расхождений во мнениях у них гораздо больше, чем общих точек", - анализирует политолог.

Как отмечает Le Temps, недавняя активизация подобных митингов по всей стране может объясняться тем, что Конституционный суд отменил запрет на уличные демонстрации и митинги. Как это ни парадоксально, данная мобилизация происходит в тот момент, когда ускоряется смягчение мер по ограничению свобод.

"Эти протестующие удостоились такого внимания СМИ, на которое они даже не надеялись, - утверждает Дирк Борстель. - Это несколько напоминает 2015 год, когда протесты против мигрантов начали получать поддержку со стороны общества".

"Может ли Германия испытать аналогичный сдвиг общественного мнения в пользу популистов? - задумывается автор статьи. - Некоторые политики этого опасаются. Ведь хотя подавляющее большинство немцев продолжают поддерживать нынешнюю политику, спрос на возвращение к нормальной жизни тоже возрастает".-0-