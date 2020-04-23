В Германии впервые разрешены клинические испытания вакцины против коронавируса

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии выдано первое разрешение на клинические испытания вакцины против COVID-19, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Институт имени Пауля Эрлиха, отвечающий в ФРГ за оценку и допуск вакцин.

Допущенный к испытаниям препарат разработала компания BioNTech из Майнца, которая теперь сможет проверять его действие на добровольцах. Цель первых клинических испытаний - выявить общую переносимость компонентов вакцины и ее способность вызывать иммунную реакцию.

Участниками первого этапа станут 200 здоровых испытуемых в возрасте от 18 до 55 лет. На втором этапе планируется испытать вакцину на другой группе лиц такого же возраста. В нее должны войти люди с повышенным риском заражения или тяжелого протекания COVID-19, но это станет возможным только после анализа новых данных.

Допуск к тестированию вакцины стал возможен после тщательной оценки соотношения пользы и риска, отмечают ученые. Ожидается, что в ближайшие месяцы в Германии начнутся тестирования других потенциальных вакцин. Наличие альтернативных вариантов необходимо, чтобы в условиях борьбы с пандемией обеспечить вакцинами всех, кому это необходимо, подчеркивают в Институте имени Пауля Эрлиха.-0-