В Германии впервые с середины мая вырос основной показатель распространения коронавируса

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии впервые с середины мая превысил отметку в 100 случаев на 100 тыс. человек. Об этом сообщил берлинский Институт вирусологии имени Роберта Коха, информирует ТАСС.

Как отмечается, этот показатель сегодня составил 106,3. В конце прошлой недели он был на уровне 72,7. В последний раз порог в 100 случаев заражения в течение семи дней на 100 тыс. жителей превышался 13 мая.

За последние сутки в стране зарегистрированы 13 732 случая заражения COVID-19. В последние дни их число последовательно растет, что связано с возвращением граждан из отпусков в связи с осенними школьными каникулами.

Семидневный показатель распространения коронавируса в Германии до сих пор был основным критерием при выборе ограничительных мер со стороны властей. Однако сейчас решают и другие факторы, прежде всего заполненность отделений интенсивной терапии и процент привитых граждан.-0-