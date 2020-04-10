В Германию прибыли первые самолеты с сезонными работниками из Восточной Европы

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германию 9 апреля прибыли первые самолеты с сезонными работниками из Восточной Европы, сообщает AP News.

Большинство мигрантов прилетели из Румынии, Болгарии, Украины и Венгрии.

Из-за запрета Германии на въезд в страну иностранных туристов в конце марта в связи со вспышкой коронавируса сельскому хозяйству страны для сбора урожая не хватает рабочей силы из-за рубежа.

В соответствии с новой программой, принятой правительством Германии, мигранты должны прибывать в страну в составе организованных групп для предотвращения возможной инфекции в пути, а по прибытии пройти медицинский осмотр. В течение двух недель люди должны жить небольшими группами недалеко от фермерских хозяйств, на которых будут работать.

По словам министра сельского хозяйства Германии Юлии Клекнер, эта программа - прагматичное и целенаправленное решение, которое позволит привлечь в страну до 40 тыс. сезонных рабочих в апреле и еще 40 тыс. в мае. Также правительство надеется привлечь к сезонным работам до 20 тыс. жителей Германии из числа безработных, студентов и людей, оставшихся без доходов в связи с пандемией коронавируса.-0-