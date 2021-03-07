В городе Бата в Экваториальной Гвинее прогремели четыре мощных взрыва

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четыре взрыва прогремели на северо-западе Экваториальной Гвинеи в городе Бата на берегу Атлантического океана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

В результате трагедии 20 человек погибли, пострадали более 300.

Причина взрывов пока не ясна, однако агентство EFE сообщает, что их эпицентры находятся на территории военного объекта. Речь идет о казармах сил специального назначения. Рядом с ними расположен квартал, где проживают семьи с низкими доходами и много социального жилья.

Бата является экономической столицей Экваториальной Гвинеи и крупнейшим по численности городом страны.-0-