В Госдуме не исключают введение уголовной ответственности за призывы к санкциям против россиян

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спикер Госдумы России Вячеслав Володин не исключил установления уголовной ответственности за призывы к введению зарубежных санкций в отношении граждан РФ, сообщает ТАСС.

"Этот поступок, думаю, осудят все. Совершать такие действия непозволительно. Это должно найти отражение в нашем законодательстве", - сказал он в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв основанного блогером Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) к США ввести санкции против ряда россиян.

"Не исключаю, что в законопроекте, принятом в первом чтении, можно предусмотреть ко второму чтению статью в Уголовном кодексе. Должно быть очень жесткое наказание за такого рода действия", - добавил Вячеслав Володин, имея в виду принятый в первом чтении в 2018 году проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ. "Мы должны защитить нашу экономику и граждан. Это действия против нашей страны и граждан", - подчеркнул он.

В субботу, 30 января, в Facebook Владимира Ашуркова, исполнительного директора ФБК, был размещен текст обращения к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести санкции против нескольких десятков россиян. Как отметил в свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, таким образом ФБК "де-юре и де-факто продемонстрировал свой статус иностранного агента".

Проект закона об уголовной ответственности за присоединение к режиму антироссийских ограничительных мер на территории РФ, принятый в первом чтении, был внесен 14 мая 2018 года спикерами Госдумы и Совета Федерации Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко, а также лидерами всех парламентских фракций. Он дополняет Уголовный кодекс РФ статьей 284.2 "Ограничение или отказ в совершении обычных хозяйственных операций или сделок в целях содействия в исполнении мер ограничительного характера, введенных иностранным государством, союзом иностранных государств или международной организацией". В соответствии с ней максимальное наказание за исполнение западных санкций на территории России - четыре года лишения свободы.

Второе чтение законопроекта было перенесено для консультаций с бизнесом, который выразил обеспокоенность инициативой в ее первоначальной редакции.-0-