В Греции на круизном лайнере MSC Lirica произошел пожар

Фото из Twitter
12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На круизном лайнере MSC Lirica, стоящем в порту Керкира на одноименном острове в Ионическом море, сегодня произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Этнос".
По ее данным, возгорание произошло в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. По тревоге прибыли пожарные, а также сотрудники береговой охраны.
Лайнер находится в порту с 30 января на зимней стоянке. На его борту были только члены экипажа.
Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.-0-
Fuego en el MSC Lirica en el puerto de Corfu, Grecia #cruceros #creuers https://t.co/1g5YHhWfiL vía @YouTube pic.twitter.com/Ei4L8Cg0wB— Arcadio Barbas (@tribologyst) March 12, 2021