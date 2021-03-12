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12 марта 2021, 19:10

В Греции на круизном лайнере MSC Lirica произошел пожар

Фото из Twitter
Фото из Twitter

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На круизном лайнере MSC Lirica, стоящем в порту Керкира на одноименном острове в Ионическом море, сегодня произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Этнос".

По ее данным, возгорание произошло в районе шлюпок, пламя охватило правый борт судна. По тревоге прибыли пожарные, а также сотрудники береговой охраны.

Лайнер находится в порту с 30 января на зимней стоянке. На его борту были только члены экипажа.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.-0-

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