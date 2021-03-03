В Греции после землетрясения магнитудой 6,2 произошли повторные толчки

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции после землетрясения магнитудой 6,2 произошла серия повторных подземных толчков, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По последним данным, случилось около 20 афтершоков. Магнитуда самого сильного составила 5,1. Его эпицентр находился в 19 км от Ларисы (население 144 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и пострадавших пока не поступали. Как сообщает греческая газета Kathimerini, землетрясение ощущалось в Афинах, Салониках и других частях Западной Греции. В ряде школ были прекращены занятия, сообщается о перебоях в мобильной связи.-0-