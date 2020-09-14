В Греции проходят акции против обязательного ношения масок в школах

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческие школы и детские сады открыли свои двери 14 сентября. Как пояснила министр образования Ники Керамеос, учебный год 2020/2021 пройдет под знаком профилактики распространения коронавируса и обеспечения безопасности детей. Использование маски станет обязательным вне зависимоcти от возраста ребенка, сообщает Euronews.

Cразу после объявления об обязательном ношении масок в школах по греческим городам прокатилась волна протестов. Тем не менее, в некоторых населенных пунктах власти приняли дополнительные меры профилактики COVID-19, разделив парты перегородкой из органического стекла. "Мы понимаем, что в обществе живет чувство страха, которое усиливается по мере роста числа пациентов с COVID-19, - говорит мэр города Рафина Евангелос Бурнус. - Именно поэтому мы приняли такое решение (использование перегородок. - Прим. БЕЛТА). Оно, кстати, уже получило положительные отзывы от образовательного сообщества".

В муниципалитете Рафины наряду со всеми вышеперечисленными мерами учителя обратились к правительству с просьбой сократить количество учеников в классах. "Мы потребовали от Министерства образования разделить классы, - объясняет Теодорос Цухлос, глава Греческой федерации учителей средней школы. - Сейчас у нас есть классы с 25-28-ю учениками, мы хотим, чтобы лимит составлял 15 человек на класс".

Власти Греции пообещали обеспечить бесплатными масками все школьные учреждения. Для начала планируется раздавать учителям и ученикам по одной тканевой маске в день.

В греческом обществе мнения о том, следует ли обязывать детей, в том числе самых маленьких, носить маски, разделились.

"Для совсем маленьких это будет действительно трудно, - высказала мнение одна из опрошенных Euronews жительниц Рафины. - Что касается старших детей, то родители научили их, что и как следует делать. Но я не знаю, насколько все это безопасно".

"Маска для детей, как намордник, - говорит еще одна жительница Рафины. - Мы должны защищать их другими способами, например, распорядившись, чтобы в классе было меньше учеников".

"Ребенок не станет носить маску, он немедленно ее выбросит, столько взрослых поступают именно так!"- заключает еще одна горожанка.

Профсоюзы греческих учителей также требуют от правительства выделить средства на то, чтобы увеличить педагогический состав в школах, а также ввести обязательное тестирование на COVID-19 для персонала.

По последним данным, в Греции подтверждено свыше 13 тыс. случаев COVID-19, с момента вспышки скончались 305 человек.-0-