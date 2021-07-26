В Грузии акции протеста привели к двукратному росту заболеваний COVID-19 - премьер

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прошедшие в Грузии акции протеста спровоцировали очередную вспышку коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, сообщает Первый канал грузинской государственной телерадиокомпании.

По словам премьера, за последние две недели количество инфицированных увеличилось практически вдвое. "Это результат нескольких дней безответственных действий. После этих митингов количество инфицированных увеличилось практически вдвое. Еще раз хочу призвать население проявлять внимание, осторожность, брать на себя ответственность за свое поведение и любые собрания", - сказал премьер.

Ираклий Гарибашвили также заявил, что страна не выдержит еще одного локдауна. "Мы выбрали другой путь, это путь управления, мы должны сделать все, чтобы эффективно управлять этой эпидемией. Наша страна больше не сможет противостоять новым закрытиям, блокировкам, ограничениям. Это нанесет ущерб экономике нашей страны. Это приведет к дополнительному долгу в размере нескольких миллиардов долларов, которые затем будут выплачивать наши граждане", - заявил премьер.

По его словам, чтобы избежать в дальнейшем закрытий, необходимо вакцинироваться. Ираклий Гарибашвили также призвал население не верить вымыслам о вреде прививок. "Мы должны верить в ученых, а не в дезинформацию, распространяемую в Facebook и различными другими средствами", - сказал Ираклий Гарибашвили.-0-