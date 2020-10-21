В Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии новые суточные максимумы зараженных COVID-19

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии обновились суточные максимумы зараженных COVID-19, сообщает БЕЛТА.

За минувшие сутки в Грузии были выявлены 1 351 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 337 пациентов, скончались 14 человек, сообщает грузинское информационное агентство. Днем ранее показатель суточного прироста инфицированных в Грузии составил 1 194. В общем в стране скончались 172 пациента с COVID-19.

В Украине за последние сутки зафиксировано два антирекорда по COVID-19: максимальное число новых случаев больных и максимальное число умерших за сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав страны. Так, за прошедшие сутки в Украине COVID-19 подтвержден у 6 719 человек, скончался 141 зараженный. С начала пандемии в Украине зафиксированы 315 826 больных COVID-19. Предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки был на прошлой неделе - более 6,4 тыс. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тыс., прогнозировали в Минздраве страны, указывая на необходимость соблюдать карантин.

Рекордные 10 040 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы 21 октября в Польше, сообщает польский информационный портал радио RMF FM. Скончались за последние сутки 130 пациентов. Общее число зараженных в стране возросло до 202 579, с момента вспышки скончался 3 851 больной.

В Литве за минувшие сутки выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, 20 из них зафиксированы в доме социальной помощи Blinstrubiskes, сообщает Литовское национальное радио и телевидение. Общее число зараженных в стране возросло до 8 239, с момента вспышки скончались 120 человек (двое за последние сутки).

В Чехии 20 октября было обнаружено 11 984 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с начала эпидемии, сообщает "Радио Прага". По данным Минздрава Чешской Республики, в настоящее время в стране насчитывается 113 тыс. человек в активной фазе болезни, госпитализированы более 4 тыс. зараженных, 634 из них в тяжелом состоянии. С момента вспышки скончались 1 619 инфицированных. В настоящее время в Чехии один из самых высоких показателей по числу зараженных на душу населения среди стран ЕС.

Коронавирус активно распространяется и в Западной Европе, в то время как власти вводят новые санитарные ограничения, сообщает Euronews. В немецком городе Берхтесгаден, где особенно тяжелая ситуация, жителям запретили выходить на улицу без веских оснований. Покидать свой дом можно ради работы, похода к врачу или для занятий спортом. Все школы закрыты, бары и рестораны продают еду на вынос.

Италия вслед за Францией вводит комендантский час в некоторых регионах. В Ломбардии с 22 октября нельзя будет выходить на улицу после 23.00 и до 5.00. Эти ограничения будут действовать минимум до середины ноября.

В Великобритании тем временем идет полемика о необходимости более жестких ограничений в Манчестере. Мэр Энди Бернхэм выступает против планов правительства объявить в агломерации максимальный уровень эпидемической опасности: он опасается негативных последствий для бизнеса. В то же время премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон настаивает, что необходимы строгие запреты.

В Испании ожидают, что уже на этой неделе будет преодолена отметка в 1 млн зарегистрированных случаев коронавируса. На 21 октября в стране зафиксировано свыше 988 тыс. больных. За последние сутки число инфицированных увеличилось почти на 14 тыс. человек. Хуже всего ситуация на севере страны, правительство не исключает возможности введения там комендантского часа. Пока самой жесткой мерой в Испании стал так называемый периметр изоляции: некоторые кварталы, города и районы могут быть объявлены закрытой зоной. Такие ограничения введены на этой неделе в Наварре и Бургосе.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 40,74 млн, с момента вспышки скончались 1,122 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,245 млн), Индии (7,651 млн) и Бразилии (5,273 млн).-0-