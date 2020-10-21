ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 21 октября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:08 ФОТОФАКТ: Сбор "красного золота" в Иране Калейдоскоп
12:03 В Кобрине планируют в 2021 году начать строительство сада-школы Регионы
12:00 В Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии новые суточные максимумы зараженных COVID-19 В мире
11:49 Громыко: главное, чтобы все реформы находились в правовом поле и происходили эволюционным путем Политика
11:44 Минчанин получил несанкционированный доступ к более чем 10 млн игровых аккаунтов Происшествия
11:37 Бегун: мигрантов из Украины по-прежнему привлекает стабильность на территории Беларуси Общество
11:36 В Гродно при пожаре в квартире погибла женщина Происшествия
11:32 Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 22 октября Общество
11:30 Белка-летяга, крапчатый суслик и обыкновенный хомяк в Беларуси находятся на грани исчезновения Общество
11:24 Бегун рассказал о белорусах, выехавших на трудоустройство в Украину, Польшу и страны Балтии Общество
11:19 Футболисты "Минска" примут "Славию" в перенесенном матче чемпионата Беларуси Спорт
11:00 В Минске таксистка сдала в ломбард мобильник пассажира Происшествия
10:56 Серия краж из автомобилей аккумуляторов раскрыта в Борисове Происшествия
10:51 Развитие регионов в условиях цифровизации обсудят ученые пяти стран в Витебске Регионы
10:44 Минчанин украл у бывшего начальника литые диски и пилу Происшествия
10:36 Мощная магнитная буря продлится больше недели Калейдоскоп
10:35 Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам Президент
10:34 В России за сутки выявили 15,7 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
10:30 Экспертизу химсостава почечных камней освоили в Бресте Регионы
10:26 В Минске задержан мужчина, разбивший стекло в машине ОМОН Происшествия
10:22 В Минске будут судить женщину за сопротивление сотруднику ОВД при задержании Происшествия
10:17 Пару из Лунинца подозревают в угоне лодки Происшествия
10:13 Белорусские аграрии намолотили 8,5 млн т зерна Экономика
10:09 Таиланд вновь начал принимать туристов В мире
10:03 Два человека погибли на пожарах в Речицком районе Происшествия
10:02 В Казахстане назначена дата выборов в нижнюю палату парламента В мире
09:57 В Кореличах пенсионерка получила ожоги при попытке потушить пожар в доме Происшествия
09:55 Под Молодечно пассажирский поезд сбил женщину Происшествия
09:37 Лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают - ООН В мире
09:35 Депутат: диалог дает возможность быть услышанными людям с самыми разными взглядами Общество
Все новости
Все новости
В мире
21 октября 2020, 12:00

В Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии новые суточные максимумы зараженных COVID-19

Фото PAP
Фото PAP
Новости темы "Коронавирус: последние новости"
В России за сутки выявили 15,7 тыс. заразившихся коронавирусом
Таиланд вновь начал принимать туристов

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Грузии, Украине, Польше, Литве и Чехии обновились суточные максимумы зараженных COVID-19, сообщает БЕЛТА.

За минувшие сутки в Грузии были выявлены 1 351 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 337 пациентов, скончались 14 человек, сообщает грузинское информационное агентство. Днем ранее показатель суточного прироста инфицированных в Грузии составил 1 194. В общем в стране скончались 172 пациента с COVID-19.

В Украине за последние сутки зафиксировано два антирекорда по COVID-19: максимальное число новых случаев больных и максимальное число умерших за сутки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минздрав страны. Так, за прошедшие сутки в Украине COVID-19 подтвержден у 6 719 человек, скончался 141 зараженный. С начала пандемии в Украине зафиксированы 315 826 больных COVID-19. Предыдущий антирекорд по приросту случаев за сутки был на прошлой неделе - более 6,4 тыс. Ранее то, что прирост новых больных за сутки превысит 5 тыс., прогнозировали в Минздраве страны, указывая на необходимость соблюдать карантин.

Рекордные 10 040 новых случаев заражения COVID-19 зафиксированы 21 октября в Польше, сообщает польский информационный портал радио RMF FM. Скончались за последние сутки 130 пациентов. Общее число зараженных в стране возросло до 202 579, с момента вспышки скончался 3 851 больной.

В Литве за минувшие сутки выявлено 311 случаев заражения коронавирусом, 20 из них зафиксированы в доме социальной помощи Blinstrubiskes, сообщает Литовское национальное радио и телевидение. Общее число зараженных в стране возросло до 8 239, с момента вспышки скончались 120 человек (двое за последние сутки).

В Чехии 20 октября было обнаружено 11 984 новых случая заражения коронавирусом, что стало самым высоким суточным показателем с начала эпидемии, сообщает "Радио Прага". По данным Минздрава Чешской Республики, в настоящее время в стране насчитывается 113 тыс. человек в активной фазе болезни, госпитализированы более 4 тыс. зараженных, 634 из них в тяжелом состоянии. С момента вспышки скончались 1 619 инфицированных. В настоящее время в Чехии один из самых высоких показателей по числу зараженных на душу населения среди стран ЕС.

Коронавирус активно распространяется и в Западной Европе, в то время как власти вводят новые санитарные ограничения, сообщает Euronews. В немецком городе Берхтесгаден, где особенно тяжелая ситуация, жителям запретили выходить на улицу без веских оснований. Покидать свой дом можно ради работы, похода к врачу или для занятий спортом. Все школы закрыты, бары и рестораны продают еду на вынос.

Италия вслед за Францией вводит комендантский час в некоторых регионах. В Ломбардии с 22 октября нельзя будет выходить на улицу после 23.00 и до 5.00. Эти ограничения будут действовать минимум до середины ноября.

В Великобритании тем временем идет полемика о необходимости более жестких ограничений в Манчестере. Мэр Энди Бернхэм выступает против планов правительства объявить в агломерации максимальный уровень эпидемической опасности: он опасается негативных последствий для бизнеса. В то же время премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон настаивает, что необходимы строгие запреты.

В Испании ожидают, что уже на этой неделе будет преодолена отметка в 1 млн зарегистрированных случаев коронавируса. На 21 октября в стране зафиксировано свыше 988 тыс. больных. За последние сутки число инфицированных увеличилось почти на 14 тыс. человек. Хуже всего ситуация на севере страны, правительство не исключает возможности введения там комендантского часа. Пока самой жесткой мерой в Испании стал так называемый периметр изоляции: некоторые кварталы, города и районы могут быть объявлены закрытой зоной. Такие ограничения введены на этой неделе в Наварре и Бургосе.

Общее число зараженных COVID-19 в мире, по данным Reuters, превысило 40,74 млн, с момента вспышки скончались 1,122 млн человек. Наибольшее число зараженных выявлено в США (8,245 млн), Индии (7,651 млн) и Бразилии (5,273 млн).-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
вирус
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото ТАСС В России за сутки выявили 15,7 тыс. заразившихся коронавирусом
Фото bangkokpost.com Таиланд вновь начал принимать туристов
Фото из архива В Казахстане назначена дата выборов в нижнюю палату парламента
Фото Центра новостей ООН Лишь 47% женщин трудоспособного возраста работают - ООН
Фото Deutsche Welle В Болгарии ужесточают масочный режим
Фото ru.wikipedia.org Из-за давки у пакистанского консульства в Джелалабаде погибли 15 человек
Главное
Во время совещания Лукашенко проводит совещание по актуальным вопросам
Головченко: в 2021 году ожидается восстановительный рост экономики и запуск нового инвестцикла
Белорусские аграрии намолотили 8,5 млн т зерна
Квартиры с видом на парк в центре столицы! Два новых готовых дома в комплексе "Парк Челюскинцев"!
Топ-новости
Новые строительные нормы приняты в Беларуси
Громыко: главное, чтобы все реформы находились в правовом поле и происходили эволюционным путем
Пресс-конференция об итогах детской летней оздоровительной кампании пройдет сегодня в БЕЛТА
Бегун рассказал о белорусах, выехавших на трудоустройство в Украину, Польшу и страны Балтии
АКЦИЯ! АКЦИЯ! АКЦИЯ! Сразу два новых дома в комплексе Minsk World – квартиры в рассрочку, кредит и по лучшему курсу!
ВОЗ: Беларусь справляется с главной задачей в связи с COVID-19 - оказать медпомощь всем нуждающимся
Депутат: диалог дает возможность быть услышанными людям с самыми разными взглядами
ФОТОФАКТ: Сбор урожая клюквы в ОАО "Полесские журавины"
Доходы населения в 2021 году должны вырасти более чем на 7% - Минэкономики
Экспериментальное дорожное покрытие по ул.Я.Коласа в Минске усовершенствовали
Белка-летяга, крапчатый суслик и обыкновенный хомяк в Беларуси находятся на грани исчезновения
Мощная магнитная буря продлится больше недели
Беларусь и Россия добились прогресса по вопросу об отмене роуминга - Рапота
Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19
Минобороны: рассылаемое от имени военного ведомства сообщение о явке в военкомат - фейк
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.