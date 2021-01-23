В Харькове арестовали руководителей сгоревшего дома престарелых

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководителю дома престарелых в Харькове, где при пожаре 21 января погибли 15 человек, 43-летней Ольге Кравченко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без права внесения залога, сообщает Укринформ.

Согласно решению суда, женщина будет находиться под стражей до 22 марта. Во время заседания она просила прощения у родственников погибших.

Ранее такую же меру пресечения суд избрал и для мужа Ольги Кравченко Вячеслава, который также является руководителям частного заведения для пожилых людей, где произошел пожар.-0-

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