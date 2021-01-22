Зеленский объявил 23 января Днем траура в связи с трагедией в Харькове

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с трагедией, которая произошла 21 января в результате пожара в доме престарелых в Харькове и привела к человеческим жертвам, а также с целью почтения памяти погибших, 23 января в Украине объявлено днем ​​траура. Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на указ, который подписал Владимир Зеленский. Указ размещен на сайте главы государства.

В этот день на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также должны быть отменены развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

"В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи-то бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому что лишних граждан в Украине не существует", - сказал Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщалось, в Харькове 21 января в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. Погибли 15 человек, еще 5 пострадали.

По данным Харьковской ОГА, учреждение для престарелых, где произошла трагедия, не значится ни в одном реестре.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова 22 января заявила, что правоохранители задержали четырех человек - владельца домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатора дома и его жену - директора частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, администратора, который координировал работу пансионата, при этом официально не был там трудоустроен.-0-