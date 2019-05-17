В Харькове "заминировали" 19 торговых центров

17 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Полиция проверяет информацию о минировании 19 торговых центров в Харькове, сообщает пресс-служба национальной полиции в Харьковской области.
Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах по улицам Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции поступило около 15.00 по местному времени на электронный адрес ГУНП в Харьковской области.
Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3316 BYN
|2.327 BYN
|2.334 BYN
|USD
|2.0854 BYN
|2.082 BYN
|2.087 BYN
|RUB
|3.2282 BYN
|3.22 BYN
|3.23 BYN