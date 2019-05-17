В Харькове "заминировали" 19 торговых центров

17 мая, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Полиция проверяет информацию о минировании 19 торговых центров в Харькове, сообщает пресс-служба национальной полиции в Харьковской области.

Сообщение о закладке взрывчатки в 19 торговых центрах по улицам Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Кольцевой путь, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции поступило около 15.00 по местному времени на электронный адрес ГУНП в Харьковской области.

Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории.-0-