В Хельсинки рядом с метро нашли бомбу времен Второй мировой войны

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хельсинки возле станции метро Кулосаари в ходе строительных работ обнаружили бомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщила в своем Twitter-аккаунте полиция Хельсинки.

Финские военные эксперты определили, что это зажигательная бомба, в ней содержится 20 кг взрывчатки. Предположительно, она находилась в этом месте с февраля 1944 года.

Для безопасности на время транспортировки было остановлено движение метро. По данным полиции, она уже доставлена на место. Снаряд планируют уничтожить на военной базе Сантахамина.-0-