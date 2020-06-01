В ходе протестов в США задержаны более 4 тыс. человек

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За последние несколько дней власти США задержали в ходе протестов около 4,1 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство The Associated Press.

Задержанным в основном были предъявлены обвинения в мародерстве, нарушении комендантского часа и перекрытии дорог. В акциях протеста в США приняли участие уже десятки тысяч человек.

В десятках городов США введен комендантский час. Самые крупные из них - Лос-Анджелес и Сан-Франциско (штат Калифорния), Чикаго (Иллинойс), Атланта (Джорджия), Денвер (Колорадо) и Сиэтл (Вашингтон).

В 15 штатах и в федеральном округе Колумбия мобилизована национальная гвардия.-0-