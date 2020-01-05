5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии проходит второй тур президентских выборов, сообщает ТАСС.

В стране и за рубежом открылись более 6,5 тыс. избирательных участков. Голосование продлится до 19.00 по местному времени (до 21.00 по минскому). По информации Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за границей.

Во второй тур вышли два кандидата - действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (по итогам первого тура набрала 26,65% голосов) и бывший премьер-министр, выдвиженец от оппозиционной Социал-демократической партии Зоран Миланович (29,55% в первом туре).

Победителем во втором туре будет объявлен кандидат, получивший относительное большинство голосов.-0-