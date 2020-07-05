В Хорватии завершилось голосование на выборах в парламент

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общенациональное голосование на выборах в Сабор Хорватии (однопалатный парламент) завершилось 5 июля. Избирательные участки закрылись в 19:00 по местному времени, начался подсчет голосов, предварительные результаты будут объявляться после 21:00, сообщает ТАСС.

По сведениям Государственной избирательной комиссии (ГИК), по состоянию на 16:30 (17:30 минского) явка избирателей составила 34,04%.

Основными соперниками на этих выборах, как и на предыдущих, являются правящая партия "Хорватское демократическое содружество" (ХДС) премьер-министра Андрея Пленковича и коалиция "Перезагрузка" во главе с основной оппозиционной силой - Социал-демократической партией (СДП) Давора Бернардича. "Перезагрузка",по последним опросам общественного мнения, на 1-2 процентных пункта опережала ХДС. Третью позицию, по прогнозам экспертов, может занять сформированная в начале года партия эстрадного певца и предпринимателя Мирослава Шкоро "Движение за Отечество". Всего в выборах в парламент принимали участие 2 669 кандидатов от 70 партий, политобъединений и коалиций.

Избирательным правом на этих выборах обладают почти 3,86 млн граждан Хорватии, в том числе не зарегистрированные в качестве постоянно проживающих на территории страны. Население республики - 4,3 млн человек. За голосованием следили более 8,5 тыс. наблюдателей.

Хорватский Сабор - однопалатный парламент, избираемый на четыре года. Он формируется из 151 депутата, из которых 140 избирают граждане Хорватии, трех - хорваты из зарубежной диаспоры, а еще восемь - от партий национальных меньшинств.-0-