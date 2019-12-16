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16 декабря 2019, 08:43

В Индии более 50 человек получили ранения во время массовых протестов

Фото Reuters
Фото Reuters

16 декабря, Нью-Дели /БЕЛТА - ТАСС/. Более 50 человек, в их числе полицейские, получили ранения и травмы во время массовых беспорядков и столкновений студентов с полицией, которые произошли в ряде районов Нью-Дели в воскресенье вечером и в ночь на понедельник. Как сообщает сайт газеты The Times of India со ссылкой на полицейские источники, основные беспорядки прошли в районе университета Джамия Миллия Исламия, в котором учатся преимущественно студенты-мусульмане, начавшие протест против принятия новой версии закона о гражданстве.

По словам полицейских, протестующие метали камни в жилые дома, разбили стекла в окнах местной больницы. Повреждено не менее десятка автомобилей и множество мотоциклов и мопедов, припаркованных у дороги. Сожжено несколько автобусов.

В свою очередь телеканал NDTV сообщает, что полиция активно применяла против студентов дубинки и слезоточивый газ, в студенческом кампусе были задержаны около 100 студентов. Большинство задержанных к утру были отпущены, отмечает телеканал.

Тем временем студенческие сообщества и Ассоциация университетских преподавателей осудили насилие и поджоги, призвав к мирному протесту.

По информации NDTV, узнав о выступлениях студентов в столице, акции протеста начали проводить учащиеся университетов в других городах. По данным СМИ, призывы выходить на улицы рассылались между студенческими сообществами по социальным сетям.

Новая редакция закона о гражданстве Индии, которая уже получила официальное одобрение, предусматривает упрощенное предоставление индийского гражданства немусульманам из ряда стран Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если те сталкиваются с притеснениями на родине. Речь идет о лицах, исповедующих индуизм, сикхизм, джайнизм, буддизм и христианство и проживающих в этих преимущественно мусульманских странах. Поправки не касаются граждан других стран региона, например, Непала и Шри-Ланки, а также мусульман.

Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что новый закон нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех, независимо от религии. Недовольны также представители ряда местных национальных групп на северо-востоке и востоке страны, которые опасаются, что теперь гражданство смогут получить миллионы беженцев из соседней Бангладеш, нашедших убежище в этом регионе, что, по мнению многих, угрожает местным жителям.-0-

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