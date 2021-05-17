В Индии бушует циклон - более 150 тыс. человек эвакуированы

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Индии 12 человек погибли из-за циклона "Тауктае", обрушившегося на западное побережье страны, сообщает портал Hindustan Times.

Более 150 тыс. человек эвакуированы. Власти закрыли порты и аэропорт Мумбаи.

"Это будет самый сильный циклон, обрушившийся на Гуджарат, по крайней мере, за 20 лет. Его можно сравнить с циклоном 1998 года, который тогда нанес серьезный ущерб", - рассказал министр доходов Панкадж Кумар.

Как сообщает РИА Новости, вечером в понедельник циклон достигнет побережья штата Гуджарат, при этом порывы ветра составят до 200 км/час. Власти объявили эвакуацию из прибережных районов. В штате развернуты 54 группы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия.

"Поскольку циклон, вероятно, повлияет на электроснабжение, больницам, лечащим пациентов с COVID-19, было предложено обеспечить резервное питание. Также приняты меры для обеспечения бесперебойного производства медицинского кислорода в восьми производственных подразделениях, создан его запас", - сказал главный министр штата Гуджарат Виджай Рупани на пресс-конференции.-0-