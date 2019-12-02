В Индии из-за ливней рухнула стена, погибли 15 человек

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 15 человек погибли под обломками стены, рухнувшей сегодня утром в южном индийском штате Тамилнад из-за мощных тропических ливней, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.

Потоки воды подтопили стену здания в городе Коимбатуре, из-за чего произошло обрушение. В настоящее время там идет расчистка завалов. Кроме этого, в минувшие выходные еще три человека погибли в разных районах штата из-за инцидентов, связанных с ливнями.

Сильные дожди в южных регионах страны не прекращаются с конца прошлой недели, в ряде городов. В столице Тамилнада городе Ченнаи закрыты школы и колледжи. Власти развернули более 170 центров, где пострадавшим может быть оказана срочная помощь. Синоптики предупреждают, что в ближайшие дни дожди продолжатся.-0-