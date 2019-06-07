В Индии из-за пыльных бурь погибли 19 человек

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли и 48 получили ранения из-за пыльных бурь в индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщает индийский журнал India Today .

Поздно вечером 6 июня разные части штата накрыли пыльные бури, сопровождавшиеся грозами и сильным ветром, который вырывал деревья с корнями и разрушал здания. Как рассказали в комиссии штата Уттар-Прадеш по оказанию помощи, наибольшее число погибших - шесть человек - зафиксировано в городе Майнпури, здесь же был ранен 41 человек. В результате стихии также погибли восемь голов скота, сообщили чиновники.

В затронутых непогодой районах проводятся спасательные операции. Главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх поручил местным властям принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим.-0-