В Индии начали тестировать вакцину от коронавируса на людях

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27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всеиндийский институт медицинских наук, ведущая учебная больница в столице Нью-Дели, сообщает, что введена первая доза пробной вакцины COVID-19, передает AP.
Вакцина Коваксин входит в число почти двух десятков, которые проходят испытания на людях в мире.
AIIMS входит в число 12 мест, отобранных Индийским советом по медицинским исследованиям для проведения двухфазных рандомизированных плацебо-контролируемых клинических испытаний Коваксина.
По данным ВОЗ, массовое применение вакцины станет возможным в 2021 году.-0-