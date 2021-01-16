В Индии намерены привить 300 тыс. человек в первый день вакцинации

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядка 300 тыс. человек, в основном медицинских работников, будут привиты в Индии в первый день стартовавшей сегодня общенациональной кампании по вакцинации от коронавируса, которую местные власти объявили "самой массовой в мире". Старт кампании дал премьер-министр Нарендра Моди в прямом эфире местных телеканалов, сообщает ТАСС.

"С помощью вакцинации страна вступает в решающую фазу в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции", - сообщил Нарендра Моди на своей странице в Twitter.

Как отмечает пресс-служба правительства Индии на официальном сайте, начавшаяся кампания станет крупнейшей в мире программой по вакцинации населения, которая охватит всю страну. В первый день работа начнется на 3006 прививочных пунктах во всех 28 штатах и восьми союзных территориях Индии. Около 100 человек будут вакцинированы на каждом таком пункте в первый день.

"Программа вакцинации основана на принципах приоритетных групп, которые должны быть вакцинированы в первую очередь. Медицинские работники как в государственном, так и в частном секторах, получат вакцину на этом этапе", - говорится в сообщении пресс-службы.

На первом этапе вакцину получат порядка 30 млн человек. После примерно 10 млн медработников будут привиты 20 млн сотрудников, "находящихся на переднем крае", - это полицейские, военнослужащие, служащие ведомств гражданской обороны.

Затем будут привиты лица старше 50 лет и лица в возрасте до 50 лет, имеющие сопутствующие заболевания (всего около 270 млн человек). Индия планирует привить порядка 300 млн человек к июлю текущего года.

Для этой кампании по вакцинации министерство здравоохранения и благосостояния семьи в сотрудничестве с рядом профильных ведомств разработало онлайн-платформу Co-WIN (Covid Vaccine Intelligence Network), которая будет предоставлять информацию в реальном времени о запасах вакцин, температуре хранения и индивидуальном отслеживании прививающихся. "Эта цифровая платформа поможет руководителям программ на всех уровнях при проведении сеансов вакцинации", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства Индии.

К вакцинированию в Индии будут допускать только тех, кто зарегистрировался через приложение Co-WIN. Каждый такой человек будет получать СМС-сообщение с датой, временем и местом его вакцинации, которые должны строго соблюдаться, чтобы избежать очередей на прививочных пунктах.

Также для рассмотрения вопросов, связанных с вакцинацией, создан круглосуточный телефонный центр.

На первом этапе прививки будут осуществляться двумя вакцинами. Это препарат Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также вакцина Covaxin от индийской компании Bharat Biotech. Обе вакцины выпускаются на территории Индии.

Кроме того, еще несколько препаратов проходят в стране клинические испытания на разных стадиях, в том числе российская вакцина "Спутник V".

Для проведения кампании по вакцинации были подготовлены около 150 тыс. сотрудников в 700 округах страны.

В преддверии массовой вакцинации 2 и 8 января в Индии были проведены общенациональные учения по прививанию, в ходе которых была осуществлена проверка работы онлайн-платформы Co-WIN. Также была проверена работа созданной к началу вакцинации "холодовой цепи" для транспортировки и хранения вакцины, которая нуждается в поддержании определенного температурного режима при доставке от производителя к потребителю.-0-