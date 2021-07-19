В Индии подтвердили эффективность "Спутника V" против штамма дельта

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исследования Индийского совета медицинских исследований (ICMR) подтвердили эффективность против штамма коронавируса дельта всех применяемых в стране вакцин от COVID-19, в том числе и российского препарата "Спутник V", сообщает газета "Известия".

"Да, существующие вакцины эффективны против варианта дельта, согласно исследованиям, проведенным ICMR по этому вопросу", - заявил руководитель оперативной исследовательской группы по вопросам COVID-19 Н.К.Арору.

"Населению необходимо пройти вакцинацию и соблюдать правила поведения, необходимые для борьбы с пандемией", - заключил специалист.

Отмечается, что в Индии разрешено применение трех вакцин от коронавируса: CoviShield, Covaxin и российского препарата "Спутник V".

Заведующий лабораторией вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ) доктор биологических наук Сергей Нетесов 11 июля сообщил, что векторные вакцины (на основе безопасного вируса) и мРНК-вакцины (на основе рибонуклеиновой кислоты), в том числе и российский препарат "Спутник V", защищают от индийского варианта коронавируса дельта.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что индийская разновидность коронавирусной инфекции дельта вскоре станет превалировать во всем мире.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса "Спутник V" была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Сейчас препарат зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек.-0-