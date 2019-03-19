В Индии рухнуло здание - под завалами находятся десятки человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В округе Дхарвад индийского штата Карнатака внезапно обрушилось пятиэтажное здание. В результате два человека погибли, десятки оказались под завалами, сообщает индийская газета Hindustan Times .

По информации издания, под обломками находятся около 40 человек. Согласно данным индийской газеты Bangalore Mirror, их может быть около 90.

В настоящее время на месте происшествия работают бригады спасателей, медики и сотрудники полиции. По официальным данным, пять человек уже извлечены из-под обломков.

Издание The Times of India также сообщает о госпитализации 20 пострадавших.

Точная причина случившегося не установлена, однако сообщается, что на третьем этаже здания велись строительные работы. Известно, что на нижних этажах располагались примерно 60 магазинов. По словам очевидцев, в момент обрушения в них находились около 150 человек.-0-