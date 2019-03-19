В Индии рухнуло здание - под завалами находятся десятки человек

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В округе Дхарвад индийского штата Карнатака внезапно обрушилось пятиэтажное здание. В результате два человека погибли, десятки оказались под завалами, сообщает индийская газета
По информации издания, под обломками находятся около 40 человек. Согласно данным индийской газеты Bangalore Mirror, их может быть около 90.
В настоящее время на месте происшествия работают бригады спасателей, медики и сотрудники полиции. По официальным данным, пять человек уже извлечены из-под обломков.
Издание The Times of India также сообщает о госпитализации 20 пострадавших.
Точная причина случившегося не установлена, однако сообщается, что на третьем этаже здания велись строительные работы. Известно, что на нижних этажах располагались примерно 60 магазинов. По словам очевидцев, в момент обрушения в них находились около 150 человек.-0-
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