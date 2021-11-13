В Индии террористы убили офицера с семьей и четверых военнослужащих

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13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные террористы атаковали конвой индийских сухопутных сил в северо-восточном штате Манипур. При нападении погибли полковник сухопутных сил, его жена и сын, а также еще четверо военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV.
Теракт произошел в округе Чурачандпур неподалеку от границы с Мьянмой, когда служащие батальона элитного подразделения "Ассамские стрелки" возвращались с позиций в передовой лагерь.
Место нападения оцеплено, идет прочесывание местности в поисках экстремистов. В Манипуре действуют несколько сепаратистских группировок, пока ни одна из них не заявила о своей ответственности за эту акцию.-0-