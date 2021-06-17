В Индии умер звезда культового фильма "Танцор диско"

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Мумбаи на 99-м году жизни скончался индийский актер, режиссер, сценарист и общественный деятель Чандрашекхар, сообщает МИР 24.

Как передает издание India Today, ссылаясь на родственников артиста, он умер утром 16 июня. В тот же день Чандрашекхара кремировали. Причиной смерти актера стали возрастные болезни.

Чандрашекхар родился 3 июля 1922 года в индийском Хайдарабаде. Пик его славы пришелся на 1950-е и 1960-е годы. Артист снялся в более ста кинолентах и сериалах.

Чандрашекхар также прославился тем, что впервые широкой аудитории представил в Индии танец ча-ча-ча – в одноименном мюзикле 1964 года. Всемирную известность Чандрашекхар получил благодаря фильму 1982 года "Танцор диско".-0-