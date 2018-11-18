В Индии в результате падения автобуса в ущелье 14 человек погибли и 13 пострадали

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 14 человек погибли и 13 получили различные травмы при падении автобуса в пропасть на севере Индии, сообщает газета The Times of India.

Трагедия произошла в штате Уттаракханд в округе Уттаркаши. Водитель автобуса не справился с управлением на сложном участке горной дороги. Машина упала в ущелье глубиной около 150 м.

Спасатели при помощи местных жителей проводят эвакуацию погибших и пострадавших. В операции задействован вертолет.-0-