В Индии вакцинировали от коронавируса более 1 млрд человек

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии объявило, что сегодня в стране преодолен рубеж в 1 млрд введенных доз вакцин против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. Планируется, что в честь этого события в Красном форте Нью-Дели будет поднят самый большой в стране национальный флаг. Правительство также запустит объявления о рекорде в поездах, самолетах и на кораблях. Ранее министр здравоохранения Мансукх Мандавия обратился ко всем, кто имеет право вакцинироваться, без промедления сделать прививку. По данным Минздрава, около 75% всех взрослых получили первую дозу вакцины, а около 31% завершили вакцинацию. Численность населения Индии приближается к отметке 1,398 млрд человек.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!