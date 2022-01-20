В Индии выявили рекордное число новых случаев COVID-19 за сутки

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав Индии сообщил о рекордно высоком росте числа заразившихся коронавирусом: за сутки в стране выявлены более 317,5 тыс. заболевших. Об этом сообщает РИА "Новости".

За последние 24 часа в Индии была зарегистрирована 491 смерть в результате коронавируса и сопутствующих заболеваний, общее число погибших достигло 487,6 тыс. человек. Число активных случаев заболевания в настоящее время составляет 1,92 млн, в то время как число выздоровевших превысило 35,8 млн, и за последние 24 часа поправились 223,9 тыс. человек. При этом власти отмечают, что уровень положительных результатов (процент людей с положительным результатом теста) в среднем за неделю вырос до 16,06%.

По данным индийских врачей, в стране наблюдается экспоненциальный рост числа случаев заболевания коронавирусом, который, скорее всего, обусловлен штаммом омикрон. При этом точные данные о масштабах распространения этого штамма неясны, учитывая задержки в секвенировании генома образцов. Согласно последним данным Минздрава, лаборатории сообщили о 9,2 тыс. носителей омикрон-штамма в Индии.

Также медики отмечают, что штамм дельта, на долю которого до начала третьей волны коронавируса приходилось более 60% случаев заболевания, остается активным в стране.

Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия, общее число заразившихся превысило 38,2 млн, выздоровели более 35,8 млн, умерли более 487 тыс.-0-