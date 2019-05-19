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В Индии завершился 7-й этап всеобщих парламентских выборов

В мире 19.05.2019 | 23:04

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Седьмой этап всеобщих парламентских выборов завершился 19 мая в Индии. Он стал последним этапом избирательного марафона, который начался 11 апреля, сообщает газета The Times of India.

По последней информации, в ходе заключительного этапа голоса отдали не менее 60,23% зарегистрированных избирателей. Это голосование может стать самым масштабным в мировой истории по количеству участников - в стране зарегистрировано более 900 млн избирателей.

Как ранее сообщила избирательная комиссия Индии, последний этап голосования прошел в 59 избирательных округах в штатах Бихар, Джаркханд, Западная Бенгалия, Мадхья-Прадеш, Пенджаб, Уттар-Прадеш, Химачал-Прадеш и на союзной территории Чандигарх.

Выборы прошли во всех 29 штатах и на семи союзных территориях в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая. 19 мая состоялся финальный этап выборов в Лок Сабху (нижнюю палату парламента). Итоги голосования будут официально объявлены 23 мая.

Партия, которая наберет наибольшее число голосов и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство и назначит премьер-министра. Основная борьба развернулась между двумя ведущими политическими силами Индии: правящей "Бхаратия джаната парти" (БДП) и оппозиционной партией "Индийский национальный конгресс" (ИНК).-0-

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Теги
выборы, Индия, парламент
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