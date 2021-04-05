В Индонезии из-за наводнений и оползней погибли 76 человек

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 76 человек погибли в результате начавшихся 4 апреля паводков и оползней, вызванных тропическим циклоном "Сероя", в группе островов на юго-востоке Индонезии и Восточного Тимора, сообщает Reuters.

По сообщению агентства по чрезвычайным ситуациям (BNPB), в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара погибли 55 человек и 40 пропали без вести, более 400 человек были эвакуированы.

В Восточном Тиморе, в основном в столице Дили, 21 человек погиб. Как сообщил журналистам главный директор службы гражданской защиты Исмаэль да Коста Бабу, более 1,5 тыс. человек были эвакуированы.

По данным BNPB, обрушилось несколько мостов, упали деревья и заблокировали некоторые дороги, и, по крайней мере, одно судно затонуло в результате сильной волны, вызванной циклоном.

Президент Джоко Видодо выразил соболезнования семьям погибших и призвал жителей следовать указаниям спецслужб во время экстремальной погоды. "Я приказал, чтобы усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях проводились быстро и качественно", - сказал глава государства.

Агентство по чрезвычайным ситуациям заявило, что в течение следующих 24 часов интенсивность циклона может усилиться, что приведет к усилению проливных дождей, ветров и волн, при том, что он начинает удаляться от Индонезии.-0-