В Индонезии обрушилась шахта. Есть жертвы

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее трех шахтеров погибли, еще трое числятся пропавшими без вести в результате обрушения шахты по добыче олова в провинции Бангка-Белитунг на западе Индонезии. Об этом со ссылкой на представителя ведомства по чрезвычайным ситуациям сообщило агентство Синьхуа.

"Шахта обрушилась, шесть шахтеров оказались заблокированы. Троих достали мертвыми, но остальные числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются в воскресенье", - цитирует ТАСС сообщение ведомства.

Уточняется, что причиной обрушения могли стать проливные дожди.-0-