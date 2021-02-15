В Индонезии при сходе оползня 20 человек пропали без вести и 14 пострадали

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате оползня в Индонезии 20 человек пропали без вести, еще 14 получили серьезные травмы, сообщает агентство "Синьхуа".

Трагедия произошла вечером 14 февраля в деревне Нгетос в провинции Восточная Ява. Оползень был вызван продолжительными проливными дождями. В результате происшествия восемь домов оказались разрушены. Всем 14 пострадавшим была оказана медицинская помощь, они доставлены в больницу.

На месте происшествия ведутся поисково-спасательные работы. К поиску 20 пропавших без вести привлечена полиция, армия, а также добровольцы.-0-