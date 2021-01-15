В Индонезии землетрясение разрушило больницу - под завалами люди

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больница в индонезийском городе Мамуджу обрушилась из-за землетрясения магнитудой 6,2, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство France-Presse.

Под завалами больницы, расположенной в административном центре провинции Западный Сулавеси, оказались пациенты и персонал - всего около 10 человек. Проводится их эвакуация.

По данным Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии, жертвами землетрясения стали по меньшей мере три человека, 24 пострадали. Около 2 тыс. человек в Западном Сулавеси были вынуждены покинуть свои дома. Стихия разрушила более 60 зданий, включая офис местного губернатора и здание отеля. Подземные толчки также вызвали несколько оползней.-0-