В Иране 19 человек погибли во время военно-морских учений

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 19 человек погибли и 15 пострадали в результате инцидента 10 мая с иранским большим ракетным катером Konarak во время военно-морских учений в Оманском заливе. Об этом говорится в заявлении отдела по связям с общественностью ВМС иранской армии, сообщает ИРНА.

Инцидент с судном поддержки и обеспечения Konarak произошел при маневрах военно-морских сил в районе порта Джаск в Оманском заливе, сообщили в пресс-службе армии Ирана.

Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Другие подробности пока не приводятся. Начато расследование.-0-