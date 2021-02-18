В Иране при землетрясении пострадали 44 человека

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате землетрясения в Иране пострадали как минимум 44 человека, сообщает информагентство ISNA.

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло вечером 17 февраля в центральной части Ирана. Очаг залегал на глубине 10 км, эпицентр располагался в 149 км к юго-востоку от города Шехре-Корд с населением около 129 тыс. человек.

Наибольший ущерб был причинен населенному пункту Сисахт, где землетрясением разрушено или повреждено множество зданий. Для людей, лишившихся крова, был разбит палаточный лагерь.

По информации иранского информагентства IRNA, землетрясение также повредило водопроводную и газовую инфраструктуру в Сисахте, в результате чего на некоторых улицах чувствовался запах газа. По всему городу также пропало электричество. Ситуацию осложнили сложные погодные условия - ледяной дождь и снег.-0-