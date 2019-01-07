7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иране при землетрясении пострадали 75 человек, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.
Землетрясение силой 5,9 балла по шкале Рихтера случилось 6 января в западной иранской провинции Керманшах. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Данных о погибших не поступало.
По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло на глубине 10 км. Подземные толчки также ощутили в соседнем Ираке.-0-
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