7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иране при землетрясении пострадали 75 человек, сообщает иранское информационное агентство Tasnim.

Землетрясение силой 5,9 балла по шкале Рихтера случилось 6 января в западной иранской провинции Керманшах. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь. Данных о погибших не поступало.

По данным сейсмологического центра Института геофизики Тегеранского университета, землетрясение произошло на глубине 10 км. Подземные толчки также ощутили в соседнем Ираке.-0-