В Иране произошел взрыв газа на свадьбе, погибли 11 человек

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 11 человек погибли и десятки получили ранения в результате взрыва газа в западной части Ирана, провинция Курдистан. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел 5 декабря в свадебном зале в городе Секкез во время празднования церемонии бракосочетания. Уточняется, что среди погибших - пятеро детей.

Иранское информационное агентство Mehr сообщило, что на место происшествия были направлены спасательные команды и машины скорой помощи, пострадавшие экстренно госпитализированы, информации об их состоянии пока нет. Причины трагедии выясняются.-0-