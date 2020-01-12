В Иране создали рабочую группу для консульской помощи жертвам авиакатастрофы

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальная рабочая группа для помощи в решении консульских вопросов жертв крушения лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" создана в Иране, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

По словам официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави, группе, относящейся к одному из подразделений иранского дипведомства, было поручено немедленно начать работу по консульской помощи в соответствии с запросами семей жертв трагедии. Он надеется, что такая мера поможет хотя бы в малой степени облегчить страдания родных погибших.

Как сообщалось, 8 января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли все 176 человек, находившихся на борту. 11 января Генеральный штаб ВС Ирана признал, что самолет был по ошибке сбит иранской стороной. Позже ответственность на себя взял Корпус стражей исламской революции (элитные части вооруженных сил Ирана), которым подчеркивалось, что они не пытались скрыть причину катастрофы, задержка сообщения произошла из-за необходимости провести расследование.-0-

Оператор иранской системы ПВО принял украинский самолет за крылатую ракету "В момент вылета "Боинга" МАУ из аэропорта оператор ПВО принял его за крылатую ракету. Он должен был созвониться с начальством для принятия решения, но из-за помех не смог этого сделать", - сказал командующий военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.